$40 тис. за життя конкурента – судитимуть організатора замовного вбивства на Херсонщині
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організатора замовного вбивства підприємця, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур у Херсонській області (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Розслідуванням встановлено, що бізнесмен вирішив фізично усунути конкурента, який заважав йому провадити господарську діяльність. Він підшукав виконавця злочину і пообіцяв йому заплатити 40 тис доларів США. Але виконавець повідомив про це правоохоронців.
У ході документування злочинної діяльності, правоохоронці імітували зникнення «жертви» і замовник, вважаючи, що підприємця вбито, під час зустрічі із виконавцем передав йому частину оплати за вчинення злочину – 9 тис доларів США. Після цього його затримали.
Досудове розслідування здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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