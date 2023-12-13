₴4000 за «білий квиток» – повідомлено про підозру двом організаторам схеми

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 51-річному мешканцю міста Києва та 47-річному іноземцю в організації незаконної схеми переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Згідно із матеріалами слідства, киянин спільно із іноземцем налагодили схему з виготовлення висновків військово-лікарської комісії щодо непридатності до несення військової служби чоловіками призовного віку.

Зловмисники пропонували громадянам за 4 тис. доларів США організувати безперешкодний перетин кордону України на підставі документів про нібито непридатність вказаних громадян для військової служби (т. зв. білий квиток).

Під час проведення обшуків за місцями їх роботи та мешкання вилучено чорнові бланки медичної документації.

Наразі зловмисникам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Святошинського УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження співробітників ГУ СБУ у місті Києві та Київській області.

Пресслужба Київської міської прокуратури