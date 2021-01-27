У столиці завершено досудове розслідування стосовно таксиста, який зґвалтував пасажирку

Також під час проведення невідкладного обшуку у салоні авто зловмисника правоохоронці виявили та вилучили кастет. За це фігуранту теж повідомлено про підозру.

Подія сталася у жовтні минулого року. Тоді поліцейські Голосіївського управління поліції розшукали та затримали чоловіка, причетного до зґвалтування жінки.

У рамках проведення досудового розслідування встановлено, що мешканка Голосіївського району скористалася послугами одного зі столичних таксі, але під час поїздки водій змінив напрямок руху й завіз потерпілу у лісосмугу. Там таксист зґвалтував її, після відвіз киянку додому, звідки вона викликала поліцію. За інформацією, наданою від потерпілої, правоохоронці невідкладно розпочали оперативні заходи та розшукали причетного до вчинення злочину таксиста. Слідчі затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За словами старшої слідчої Голосіївського управління поліції Лілії Бабкової, також під час обшуку у салоні авто зловмисника поліцейські виявили кастет:

«Проведена експертиза підтвердила, що вилучений предмет належить до зброї. У зв’язку із цим, ми повідомили раніше не судимому чоловіку про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною першою статті 152 – це зґвалтування, та частиною другою статті 263 Кримінального кодексу України – носіння, виготовлення, ремонт або збут кастетів без передбаченого законом дозволу. На час слідства фігурант перебував під вартою. Наразі за двома провадженнями ми завершили досудове розслідування та направили матеріали з обвинувальними актами до Голосіївського районного суду для обрання чоловіку покарання».

За скоєне 46-річному уродженцю Закарпатської області загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва