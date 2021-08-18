41-річний одесит відповідатиме за спричинення тілесних ушкоджень правоохоронцю
Правопорушнику оголосили підозру за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Вчора по обіді містянин прийшов до відділку поліції і вдарив оперативника по голові, спричинивши йому черепно-мозкову травму.
Як з’ясувалося, правопорушник обурився через те, що правоохоронці не помістили до ізолятора тимчасового тримання його сестру, у якої кількома годинами раніше вилучили цигарку нібито з наркотичною речовиною. Почувши, що питання про обрання запобіжного заходу жінці вирішуватиметься після проведення експертизи в рамках провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, чоловік за допомогою кулаків вирішив виплеснути на одного з поліцейських свою злість.
«Зловмисника затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За насильство щодо працівника правоохоронного органу йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк», — повідомив т.в.о. начальника слідчого відділу відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Ярослав Клинч.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet