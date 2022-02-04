Cудитимуть мешканця Луганщини, який забив до смерті людину

За процесуального керівництва прокурорів Рубіжанського відділу Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства.

За даними слідства, у листопаді 2021 року раніше неодноразово судимий, у тому числі за умисне вбивство, 48-річний чоловік разом зі знайомими перебували у одній із квартир у м. Рубіжне Луганської області.

Під час вжиття алкогольних напоїв між двома чоловіками на ґрунті ревнощів виник конфлікт. У ході бійки обвинувачений наніс потерпілому майже 50 ударів дерев’яною палицею та молотком по голові та тулубу. Від завданих травм особа померла на місці.

За принципової позиції прокурора, Рубіжанський міський суд Луганської області обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадження здійснювалось слідчим відділу поліції № 1 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

За вчинене фігуранту загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури