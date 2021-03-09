П’яний водій пропонував білоцерківським патрульним ₴30 000, аби уникнути відповідальності

Сьогодні, близько 3-ї години ночі, на стаціонарному посту міста Біла Церква поліцейські зупинили керманича на автомобілі марки Volkswagen за порушення ПДР.

Під час спілкування з водієм, у останнього інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

В додачу до цього, чоловік повідомив, що не має при собі водійського посвідчення.

Охоронці порядку запропонували 33-річному громадянину пройти огляд на стан сп’яніння. Чоловік почав відмовлятись та неодноразово пропонував патрульним грошові кошти в розмірі 30 000 гривень за не притягнення його до відповідальності. На попередження про кримінальну відповідальність за свої дії він не реагував.

Після цього керманич, все ж, погодився пройти огляд у присутності двох свідків. Результат драгеру був позитивний: 2,80 проміле алкоголю.

На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування водієм без відповідних документів) КУпАП, а на місце події викликали слідчих.

Киев Оперативный