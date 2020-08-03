Столичним виробником меблів відшкодовано ₴3,4 млн. завданих державі збитків

Слідчими ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва до суду направлено кримінальне провадження за підозрою директора підприємства, яке є виробником меблів.

Під час розслідування встановлено, що у 2020 році директор здійснив реалізацію виготовленої продукції на адресу ФОП та не відобразив вказані операції в податковій звітності. В результаті він ухилився від сплати податку на додану вартість на суму 3,4 млн гривень.

Завдяки вжитим в ході слідства заходам, завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скеровано кримінальне провадження з клопотанням про звільнення вищевказаної особи від кримінальної відповідальності.

Державна фіскальна служба України