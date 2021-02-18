Жителя Дніпропетровщини викрили в інтернет-торгівлі неіснуючими меблями

Фігурант створив та адміністрував сайт, де приймав замовлення на виготовлення меблів за умови передплати. Однак отримавши гроші від клієнтів – зловмисник зникав. Таким чином він ошукав громадян на півмільйона гривень.

Інтернет-шахрайство викрили співробітники управління протидії кіберзлочинам Дніпропетровщини спільно зі слідчими відділення поліції № 5.

Встановлено, що 34-річний мешканець Дніпра створив власний вебсайт, де пропонував виготовлення меблів на замовлення, а також продаж готових меблів. Головною умовою купівлі була повна або часткова передплата.

Для рекламування своїх послуг фігурант наповнив сайт фотографіями робіт, виконаних іншими компаніями.

Після отримання грошей від клієнтів зловмисник не виконував взятих на себе обов’язків, а в подальшому – змінював номери телефонів.

Наразі встановлено 50 потерпілих осіб, загальна сума збитків сягає понад півмільйона гривень.

В оселі фігуранта працівники поліції провели санкціонований обшук та вилучили докази причетності до протиправної діяльності. Зокрема комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру. Слідство триває.

Департамент кіберполіції Національної поліції України