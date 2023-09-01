У Києві зловмисники заявили про «замінування» усіх шкіл

Рішення про евакуацію ухвалюватиме поліція та адміністрація шкіл.

Невідомі зловмисники заявили про “замінування” усіх середніх шкіл Києва 1 вересня.

Працівники поліції відпрацьовують власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

“Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації”, – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні українські школяри повернулися до навчання на територіях, де це дозволяє безпекова ситуація. Навчання може відбуватися і очно, і онлайн. // LB.ua