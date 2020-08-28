Поліція розшукала та арештувала майнового злочинця, який втік з-під варти

Поліція встановила місце перебування майнового злочинця, який під час конвоювання до ізолятора, втік з-під варти.

Над пошуками 21-річного втікача працювали місцеві поліцейські, придані сили та бійці Роти поліції особливого призначення.

Завдяки злагодженій співпраці правоохоронців, довго залишатися непоміченим, злочинцю не вдалося. Розшукали його в лісі, де чоловік переховувався.

Станом на тепер, злочинця помістили до слідчого ізолятора, де він, за ухвалою суду проведе наступних два місяці. Нагадаємо, 21-річному інкримінують злочинні дії за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області