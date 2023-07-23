Через «дистанційну роботу» жителька Звягельщини втратила 37 тисяч гривень

Днями до поліції звернулась 49-річна жителька Довбиської громади із повідомленням про шахрайство.

Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про онлайн-роботу та перейшла за прикріпленим посиланням. Згодом із нею зв’язалась незнайомка та повідомила, що робота полягає у допомозі продавцям завершити продаж віртуальної продукції. Для цього необхідно було перераховувати власні кошти на банківський рахунок, а натомість отримувати чималий відсоток.

Заявниця погодилась та сплатила «перший внесок» за відкриття рахунку та створення особистого кабінету. Згодом вона переказала 2,5 тисячі, які їй повернули із надбавкою. Таким чином жінку переконали у дієвості такої «роботи».

Потому їй повідомили, що необхідно сплатити ще кілька тисяч гривень за товар, проте здійснювати перекази потрібно невеликими сумами. У результаті жінка витратила загалом 37 тисяч гривень, а «роботодавець» раптом порекомендувала їй завершити роботу, адже заявниця «не виконала поставлених завдань». Своїх коштів вона назад не отримала.

Поліцейські попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Водночас правоохоронці застерігають: віртуальна «робота», у якій у вас вимагають вкладення коштів. З великою вірогідністю є шахрайською схемою. Будьте розсудливими, спілкуючись з незнайомцями, які обіцяють вам надприбутки. Особливо обережними слід бути з віртуальними «роботодавцями».

Звягельський районний відділ поліції