Через «дистанційну роботу» жителька Звягельщини втратила 37 тисяч гривень

Днями до поліції звернулась 49-річна жителька Довбиської громади із повідомленням про шахрайство.

Жінка розповіла, що в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про онлайн-роботу та перейшла за прикріпленим посиланням. Згодом із нею зв’язалась незнайомка та повідомила, що робота полягає у допомозі продавцям завершити продаж віртуальної продукції. Для цього необхідно було перераховувати власні кошти на банківський рахунок, а натомість отримувати чималий відсоток.

через «дистанційну роботу» жителька звягельщини втратила 37 тисяч гривень: поліцейські проводять розслідування

Заявниця погодилась та сплатила «перший внесок» за відкриття рахунку та створення особистого кабінету. Згодом вона переказала 2,5 тисячі, які їй повернули із надбавкою. Таким чином жінку переконали у дієвості такої «роботи».

Потому їй повідомили, що необхідно сплатити ще кілька тисяч гривень за товар, проте здійснювати перекази потрібно невеликими сумами. У результаті жінка витратила загалом 37 тисяч гривень, а «роботодавець» раптом порекомендувала їй завершити роботу, адже заявниця «не виконала поставлених завдань». Своїх коштів вона назад не отримала.

Поліцейські попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) КК України.

Водночас правоохоронці застерігають: віртуальна «робота», у якій у вас вимагають вкладення коштів. З великою вірогідністю є шахрайською схемою. Будьте розсудливими, спілкуючись з незнайомцями, які обіцяють вам надприбутки. Особливо обережними слід бути з віртуальними «роботодавцями».

Звягельський районний відділ поліції

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