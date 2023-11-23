сумські поліцейські встановлюють шахраїв, які ошукали громадян

За минулу добу зловмисники ввели в оману 5 мешканців області та видурили грошові кошти на загальну суму близько 141 000 гривень. За кожним фактом у поліції вікрито кримінальне провадження.

Вчора до поліції за допомогою зверталися громадяни, які повідомляли, що їх ошукали. Заявники розповідали, що в одному з месенджерів неодноразово невідомі надсилали посилання про отримання грошової допомоги. Після того, як громадяни перейшли за таким посиланням, їм пропонували ввести всі дані банківської картки, в тому числі секретні паролі, задля «отримання» коштів. Виконавши всі вказівки шахраїв, жителі області втратили чималу суму коштів.

За даними фактами у поліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Поліція наголошує громадянам, не переходьте за будь-якими посиланнями, які надходять вам в sms-повідомленнях або в будь-яких інших месенджерах. Також, в жодному випадку не можна вказувати свої секретні дані банківських карток, оскільки шахраї можуть отримати доступ не лише до банківського рахунку, а також до кредитного ліміту.

Відділ комунікації поліції Сумської області