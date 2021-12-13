Викрито ділків, які виготовляли до 500 фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію в місяць

Служба безпеки України викрила нові мережі із виготовлення та продажу фейкових COVID-сертифікатів. Їхню протиправну діяльність на Львівщині та Вінниччині блоковано у ході спецоперацій. За попередніми оцінками, зловмисники «вакцинували» на папері близько 500 осіб щомісяця.

На Львівщині фальшуванням Covid-сертифікатів займалася ціла амбулаторія. Зловмисники систематично видавали документи про вакцинацію без фактичного проведення щеплення. За попередньою інформацією, медпрацівники видавали до 20 фальшивок щодня. При цьому «працювали» у такому режимі протягом шести місяців.

За даними слідства, схему організували лікарі одного з медзакладів області. Вони вносили недостовірні дані про вакцинування до єдиної державної системи обліку «eHealth» без фактичного проведення ін’єкцій.

Лікарі долучили до схеми й середній медперсонал закладу. У пошуку «клієнтів» були задіяні родичі, знайомі зловмисників. Вартість фейкового сертифікату про вакцинацію становила від 2 до 3,5 тис. гривень.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Ще одна викрита мережа діяла на Вінниччині. Її організували лікарі сімейної медицини місцевих комунальних закладів охорони здоров’я. «Клієнтів» медики знаходили серед пацієнтів, які не бажали вакцинуватися, а також через посередників.

Упродовж кількох місяців зловмисники виготовляли щодня до 5 фейкових сертифікатів. За виготовлення фальшивки та внесення неправдивих відомостей в електронну систему «eHealth» вони брали від 3,5 тисячі до 7,5 тисячі гривень.

У ході обшуків, проведених за місцем роботи і мешкання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили:

мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

підроблені довідки про проходження вакцинації та COVID-сертифікати;

чорнові записи із переліком «вакцинованих» осіб.

Наразі готується повідомлення про підозру правопорушникам за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до схеми осіб.

Викриття злочинів проводили співробітники СБУ у Львівській та Вінницькій областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласних прокуратур.

Служба безпеки України звертає увагу, що за виготовлення та використання підроблених документів, у тому числі сертифікатів про вакцинацію від COVID -19, передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

СБУ