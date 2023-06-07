Двох жителів Рахівщини затримали під час спроби переправлення «ухилянтів» до Румунії

За процесуального керівництва Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури двом мешканцям Рахівщини повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Володимир Жилкін, закарпатці спланували незаконне переправлення двох військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. Маршрут пролягав через р. Тиса в обхід встановлених пунктів пропуску. Для реалізації протиправного задуму один із підозрюваних на автомобілі «Opel Astra» забрав «ухилянтів» із Рахова та відвіз до прикордонних територій у смт. Великий Бичків. Там на нього вже очікував спільник. Обоє підозрюваних – жителі вказаного населеного пункту, тож добре орієнтувалися на місцевості.

Послугу з незаконного переправлення ділки оцінили в 4000 євро за особу. Наприкінці травня вони встигли одержати на банківську картку аванс у розмірі 20 тисяч гривень. Решту суми готівкою у чоловіків вилучили під час спецоперації з викриття злочину, у ході якої їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Розслідування правопорушення здійснює Рахівський районний відділ поліції із залученням працівників Мукачівського прикордонного загону та ГУ ВБ СБУ. Підозрюваним найближчим часом оберуть запобіжні заходи.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури