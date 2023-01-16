На Звягельщині поліцейські затримали браконьєрів з нелегальною зброєю
Надвечір 14 січня поліцейські сектору реагування Новоград-Волинського райвідділу у селищі Кам’яному Броді зупинили ВАЗівку. У ній, як виявилось, і перевозились докази незаконного полювання.
У транспортному засобі знаходились четверо чоловіків. Усі вони жителі місцевої громади, віком від 25 до 38 років.
Працівники слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського райвідділу поліції вилучили з ВАЗівки дві гладкоствольних мисливських рушниці ТОЗ 16 калібру. Як з’ясувалося, зброя офіційно не зареєстрована.
Також правоохоронці виявили в багажнику пакунки з розфасованими у них тушами тварин. Попередньо, це незаконно впольовані дві дикі косулі.
Пояснювати походження зброї та дичини в автівці чоловіки відмовились.
Згодом під час огляду лісової ділянки правоохоронці встановили і місце незаконного полювання. Звідти вилучили рештки вбитих тварин.
Слідчі поліції за погодженням зі Звягельською окружною прокуратурою кваліфікували подію за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) КК України. Тривають експертні дослідження вилученого.
За чинним законодавством за вказані протиправні діяння передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі на строк до 3 років.
Відділ комунікації поліції Житомирської областіTweet