На Звягельщині поліцейські затримали браконьєрів з нелегальною зброєю

Надвечір 14 січня поліцейські сектору реагування Новоград-Волинського райвідділу у селищі Кам’яному Броді зупинили ВАЗівку. У ній, як виявилось, і перевозились докази незаконного полювання.

У транспортному засобі знаходились четверо чоловіків. Усі вони жителі місцевої громади, віком від 25 до 38 років.

Працівники слідчо-оперативної групи Новоград-Волинського райвідділу поліції вилучили з ВАЗівки дві гладкоствольних мисливських рушниці ТОЗ 16 калібру. Як з’ясувалося, зброя офіційно не зареєстрована.

Також правоохоронці виявили в багажнику пакунки з розфасованими у них тушами тварин. Попередньо, це незаконно впольовані дві дикі косулі.

Пояснювати походження зброї та дичини в автівці чоловіки відмовились.

Згодом під час огляду лісової ділянки правоохоронці встановили і місце незаконного полювання. Звідти вилучили рештки вбитих тварин.

Слідчі поліції за погодженням зі Звягельською окружною прокуратурою кваліфікували подію за ч. 1 ст. 248 (Незаконне полювання) КК України. Тривають експертні дослідження вилученого.

За чинним законодавством за вказані протиправні діяння передбачено покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або обмеження волі на строк до 3 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області