На Київщині викрито підпільне виробництво алкогольного фальсифіката (фото)

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури в Білоцерківському районі викрито та припинено незаконне виробництво підакцизних товарів (ч. 3 ст. 204 КК України).

Слідством встановлено, що в складському приміщенні незаконно виготовляли, зберігали та збували алкогольні напої.

За результатами проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько 1700 л спиртовмісної рідини, пакувальну тару та обладнання для виробництва.

На даний час у рамках кримінального провадження вживаються заходи щодо призначення відповідних судових експертиз, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинної діяльності, з метою притягнення їх до встановленої законом відповідальності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції в Київській області.

Київська обласна прокуратура