В Одессе задержали боевика террористической организации «Исламское государство»

В Одессе задержали участника международной террористической организации «Исламское государство», который находился в международном розыске.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины задержала в Одессе участника международной террористической организации «Исламское государство», который согласно учету Генерального секретариата Интерпола, находился в международном розыске», — сказано в сообщении.

Отмечается, что оперативники спецслужбы получили информацию, что на территорию нашего государства нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, который причастен к терроризму. Установлено, что ранее иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине злоумышленник планировал организовать транзитные переправки боевиков из разных стран в ряды «ИГ». Во время спецоперации сотрудники СБУ задержали иностранца в Одессе.

Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции Службой безопасности Украины задержанный конвоируем и передан компетентным органам страны его происхождения.