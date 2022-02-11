На Львівщині викрито підпільне виготовлення алкоголю на лікеро-горілчаному заводі зі щомісячним обігом ₴1 млн.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито протиправну діяльність з незаконного виробництва та реалізації лікеро-горілчаних виробів (ч. 1 ст. 199 КК України).

За даними слідства, керівники одного із офіційних заводів із виготовлення лікеро-горілчаних виробів у Львівській області організували схему незаконного виготовлення алкоголю у промислових масштабах. Продукцію виготовляли у поза робочий час із використанням виробничих потужностей заводу, поза обліком та в порушення вимог законодавства, в тому числі, без марок акцизного податку.

В подальшому підакцизна продукція збувалася через мережу гуртової та роздрібної торгівлі на території західного регіону України.

За попередніми даними, щомісячний обіг необлікованого алкоголю міг сягати близько 1 млн грн.

За результатами обшуків виявлено та вилучено близько 9000 пляшок горілчаних виробів, елементи обладнання для виготовлення продукції, документи фінансово-господарської діяльності і чорнові записи. Загальна вартість вилученої алкогольної продукції сягає понад 1 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно та встановлення причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття здійснювалися прокуратурою спільно зі слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за матеріалами Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Львівської обласної прокуратури