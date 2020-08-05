Суд відправив жінку за ґрати на 7 років за вбивство співмешканця

Бердянський районний суд відправив місцеву мешканку за грати на 7 років за вбивство співмешканця (ч.1 ст.115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 жовтня 2019 року, в одній з бердянських квартир під час вживання алкогольних напоїв у компанії друзів, жінка під час раптово виниклої сварки на ґрунті ревнощів, нанесла своєму співмешканцю кілька ножових поранень тулубу від отриманих яких чоловік помер на місці події.

Завдяки якісному забезпеченню процесуального керівництва, наполегливій позиції прокурора та справедливому розгляду справи судом, обвинувачену вироком суду засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років.

Пресслужба прокуратури Запорізької області