В катуванні співмешканки і двох її малолітніх дітей підозрюють мешканця Чернігівщини

За процесуального керівництва Новгород-Сіверської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Коропської ОТГ Новгород-Сіверського району у катуванні та незаконному позбавленні волі, вчиненому щодо малолітнього, двох чи більше осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань (ч. 1, 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дізнався, що діти нарвали без дозволу сусіда фруктів. Він вчинив сварку і почав бити співмешканку, її 12-річного сина та 11-річну дочку. Протягом п’яти днів він систематично катував жінку і дітей, не випускаючи з будинку.

Завдаючи потерпілим фізичних і моральних страждань, підозрюваний нібито «виховував» дітей, демонструючи їм покарання за вчинення проступків.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора