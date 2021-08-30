В Запорожской области пьяный водитель сбил трех пешеходов, в том числе двух несовершеннолетних

Двух пострадавших парней госпитализировали в реанимацию, девочку после оказания медпомощи отпустили домой.

В Мелитопольском районе Запорожской области полиция задержала водителя легковушки, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на трех пешеходов, среди которых двое несовершеннолетних.

Об этом информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Согласно сообщению, 30 августа около полуночи водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Дорожной в селе Константиновка Мелитопольского района, в районе АЗС совершил наезд на трех граждан, которые двигались по правому краю проезжей части в попутном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП двое парней, 2002 и 2007 годов рождения, и 13-летняя девочка получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Двух парней госпитализировали в реанимационное отделение больницы, девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Водителя автомобиля полицейские доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования. По данным медиков, мужчина – житель Мелитополя, 1983 года рождения – находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УКУ.

Сотрудники полиции задержали водителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Транспортное средство со следами механических повреждений изъято. Сейчас решается вопрос сообщения злоумышленнику о подозрении и избрании для него меры пресечения. // УНИАН