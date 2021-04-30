Жителю Сумщины знакомый поджег кухню и автомобиль

Утром 29 апреля в Сумское райуправление полиции с сообщением о преступлении обратился 67-летний житель Старого Села.

Мужчина сообщил, что известный ему 60-летний гражданин, на почве неприязненных отношений, облил горючей жидкостью его кухню и автомобиль «ВАЗ-21099», находившийся во дворе, и поджег. В результате возгорания здание было уничтожено почти полностью и частично поврежден автомобиль.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области. // Ваш шанс