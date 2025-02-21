На Одещині військовослужбовець ТЦК вимагав ₴50 тисяч за відстрочку від призову

Зловмисника викрили безпосередньо під час отримання хабаря. Фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Задокументували та припинили протиправну діяльність фігуранта слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками СБУ. Правоохоронці встановили, що інструктор одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вимагав 50 тисяч гривень від військовозобов’язаного чоловіка, якого супроводжував під час оформлення військово-облікових документів. За цю суму зловмисник обіцяв вплинути на військових посадових осіб районного ТЦК та СП, щоб ті прийняли рішення видати громадянину документи про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, які нададуть йому змогу безперешкодно проходити перевірки правоохоронних органів та пересуватися територією України.

Як розповів старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Одеській області Олександр Кожухов, згодом правопорушник знизив розмір гонорару до 20 тисяч гривень і був затриманий у процесуальному порядку одразу після отримання цієї суми. Поліцейські вилучили кошти в якості речового доказу.

«Ми повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу», – додав слідчий у справі.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини