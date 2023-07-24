На Хустщині зловмисник наніс своїй співмешканці смертельні тілесні ушкодження

Днями на лінію «102» зателефонувала 15-річна дівчина із села Боронява, що на Хустщині. Дитина повідомила, що вранці виявила в будинку мертвою свою маму.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції та співробітники ювенальної превенції.

Неповнолітня заявниця розповіла правоохоронцям, що вона проживала разом з матір’ю та її 47-річним співмешканцем.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та згодом отримали висновок від експерта, який підтверджував, що смерть 49-річної жінки була насильницькою.

Одна з версій, яку відпрацьовували поліцейські – до злочину причетний співмешканець потерпілої. Під час розслідування він намагався надати слідству неправдиві покази, навіть вигадав собі алібі, яке під час перевірки було спростовано правоохоронцями.

Співробітники поліції зібрали достатньо доказів та затримали 47-річного підозрюваного. Відомо, що між ним та жінкою того дня виник конфлікт, в ході якого він наніс їй ряд тілесних ушкоджень та покинув будинок.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої.

За скоєне затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування у справі триває.

Поліція Закарпатської області