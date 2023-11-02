Смерть дитини: водієві, який нетверезим наїхав на дівчинку у місті Ізмаїл, повідомили про підозру

Чоловіка помістили під варту. Йому загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

30 жовтня житель Ізмаїла, керуючи автомобілем «DAEWOO» у стані алкогольного сп’яніння, наїхав на дев’ятирічну дівчинку, коли та переходила дорогу. Потерпіла у тяжкому стані декілька днів знаходилась у лікарні, де за її життя боролися лікарі, але, на жаль, вчора, 1 листопада, вона померла.

«Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили водієві про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. Цей злочин кваліфікується частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 214 тисяч 720 гривень. В рамках кримінального провадження слідчі призначили низку судових експертиз. Слідчі дії тривають», – повідомив прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури Олександр Сара.

«Фігурант не вперше скоїв злочин – у суді на розгляді відносно нього наразі знаходиться обвинувальний акт за позбавлення волі земляка та спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого», – розповідає начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Також полковник поліції закликає громадян, які стали очевидцями цієї дорожньо-транспортної пригоди, звернутися до старшого слідчого Федора Чифліклія за телефоном (097) 742 48 34 або на спецлінію «102».

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини