$8000 за продовження групи інвалідності – у Львові лікарку засуджено до 4 років ув’язнення

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За публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено лікарку. Суд визнав її винною у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджена вимагала у пацієнта 8000 тис доларів США за медичні довідки, які продовжать групу інвалідності та дозволять військовому отримати передбачену законодавством одноразову матеріальну виплату.

8000 тис доларів США за продовження групи інвалідності – у Львові лікарку засуджено до 4 років ув'язнення

За ці кошти вона обіцяла учаснику АТО здійснити вплив на військово-лікарську комісію, яка ухвалить відповідне рішення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора

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