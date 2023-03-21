$8000 за продовження групи інвалідності – у Львові лікарку засуджено до 4 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено лікарку. Суд визнав її винною у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що засуджена вимагала у пацієнта 8000 тис доларів США за медичні довідки, які продовжать групу інвалідності та дозволять військовому отримати передбачену законодавством одноразову матеріальну виплату.

За ці кошти вона обіцяла учаснику АТО здійснити вплив на військово-лікарську комісію, яка ухвалить відповідне рішення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Офіс Генпрокурора