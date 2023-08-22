Правоохоронці проводять понад 200 одночасних обшуків у військкоматах

Викрито чергові схеми ухилення від призову.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони правоохоронці здійснюють комплексне дослідження функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, військово-лікарських та медико-соціальних експертних комісій на території всієї держави.

Правоохоронці виявили масштабні корупційні схеми майже у всіх регіонах країни. Попередні дані свідчать про ймовірну причетність до них службових осіб військкоматів, ВЛК та МСЕК. Наразі проводяться понад 200 одночасних обшуків у всіх регіонах країни у приміщеннях ТЦК, МСЕК і ВЛК.

За даними слідства, за неправомірну вигоду службовці допомагали громадянам оформлювати інвалідність або визнавати їх тимчасово непридатними до служби. Це дозволяло відтерміновувати чи уникнути призову на військову службу.

За кожним фактом розпочато кримінальні провадження, зокрема щодо зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України).

Досудове розслідування здійснюється органами досудового розслідування Національної поліції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора