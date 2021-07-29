У Вінниці затримали підозрюваного у вчиненні замаху на вбивство знайомого

Повідомлення про особливо тяжкий злочин до поліції надійшло ввечері 28 липня від очевидця події. Під час з’ясування стосунків старший з чоловіків завдав кілька удар ножем молодшому і втік. Затримали зловмисника оперативники через кілька годин на березі Південного Бугу, де він переховувався.

За словами заступника начальника Вінницького районного управління поліції Сергія Химича, злочин стався на вулиці Івана Богуна близько 21 години неподалік зупинки громадського транспорту.

Попередньо встановлено, що між 25-річним потерпілим та 40-річним затриманим, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт через боргові зобов’язання. Під час суперечки зловмисник ножем вдарив знайомого в область грудей та черевної порожнини і втік з місця злочину. Відпрацювавши усі місця, де міг переховуватись підозрюваний, поліцейські розпочали перевіряти прилеглу до місця події територію та прочісувати прибережну зону Південного Бугу. Через кілька годин зловмисника затримали на березі річки.

25-річному потерпілому медики надали допомогу, він перебуває у лікарні.

За цим фактом поліція розпочала кримінального провадження відповідно до ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманий зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання до обрання запобіжного заходу.

Слідчі готують матеріали для оголошення зловмиснику про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області