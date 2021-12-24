У столиці двох чоловіків затримали за пограбування місцевого мешканця

Зловмисники побили потерпілого, відібрали у нього особисті речі та втекли. Протягом кількох годин оперативники розшукали нападників, а слідчі розпочали досудове розслідування. Тепер фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від 34–річного місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що біля будинку на вулиці Шовкуненка його пограбували незнайомці. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група районного управління поліції та співробітники карного розшуку.

Поспілкувавшись із заявником, працівники поліції з’ясували, що біля під’їзду до чоловіка підійшли двоє невідомих та почали з ним конфліктувати. Після цього правопорушники побили киянина, відібрали у нього документи, мобільний телефон, гроші та втекли. Чоловік запам’ятав прикмети, за якими оперативники розпочали пошуки нападників.

У ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку Солом’янського управління поліції встановили місцезнаходження зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Фігуранти – мешканці столиці, 1984 та 1992 року народження, які раніше потрапляли у поле зору правоохоронців за вчинення адміністративних правопорушень.

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив порушникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж за попередньою змовою групою осіб та направив клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Санкція даної статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва