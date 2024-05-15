Зупинка виплат. Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою

У Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.

Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на portalsamorzadowy.pl.

Під час парламентського обговорення проекту змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом та деяких інших законів заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацей Дущик заявив про запровадження найближчими місяцями нової системи з перевірки іноземців, які отримують пільги у Польщі.