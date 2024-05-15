Зупинка виплат. Українців у Польщі перевірятимуть за новою системою
У Польщі хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни.
Про це заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на portalsamorzadowy.pl.
“У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим – до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування – ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі”, – пояснив чиновник.
За його словами, запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона виїжджає в іншу країну.
“Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато”, – сказав Мацей Дущик.