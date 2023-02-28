У США видали наказ держустановам видалити TikTok

Білий дім надав вказівку державним установам протягом місяця видалити з федеральних пристроїв та систем китайський додаток TikTok.

Про це повідомило Reuters.

Рішення ухвалили для забезпечення безпеки американських даних. Білий дім вирішив послідувати аналогічним діям Канади, ЄС, Тайваню та більш ніж половини американських штатів.

ByteDance, яка володіє TikTok, заперечувала використання програми для шпигунства за американцями, а інформація щодо цього називала — дезінформацією.

Заборону запропонував Конгрес наприкінці минулого року. За результатами голосування адміністрації Байдена дали 60 днів на видання розпоряджень для відомств.

Американські посадовці ініціювали голосування у контексті припинення діяльності китайських компаній на тлі побоювань національної безпеки, що Пекін може використовувати їх для шпигунства за американцями.

Також TikTok заборонили на урядових пристроях ще до голосування низка урядових установ, включаючи Білий дім, Міністерство оборони, Міністерство внутрішньої безпеки та Державний департамент.