В российской больнице 13 коронавирусных пациентов погибли из-за нехватки кислорода

Массовую гибель людей подтвердили сотрудники больницы

В Ростове в одной из больниц умерли 13 тяжелобольных пациентов с коронавирусом в период нехватки кислорода. Об этом пишет издание 161.ru со ссылкой на источники в региональной системе здравоохранения и в медучреждении.

По словам высокопоставленного источника в системе здравоохранения Ростова-на-Дону, которое приводит издание, в госпитале при городской больнице № 20 из-за перегруженности периодически случались перебои с поставкой медицинского кислорода для аппаратов ИВЛ. Так, 12 октября в медучреждении кислород для пациентов на ИВЛ полностью отсутствовал в течении двух часов.

Пять пациентов умерли в реанимации, остальные скончались в общем отделении.

Информацию о нехватке кислорода для аппаратов ИВЛ подтвердили двое сотрудников госпиталя, которые работают в «красной зоне», то есть непосредственно с зараженными COVID-19. Один из врачей подтвердил массовую гибель людей и сказал, что это произошло «примерно 11-12 октября».

Опрошенные сотрудники коронавирусного госпиталя рассказали, что врачи постоянно сталкиваются с нехваткой медицинского кислорода и поэтому вынуждены снижать его концентрацию в смеси и даже временно отключать некоторых пациентов от ИВЛ, чтобы распределять его между пациентами. Подобные случаи гибели больных уже были раньше, признали медики.

В больнице начата официальна проверка, замглавы городской администрации Елена Кожухова заявила информагентствам, что указанные в публикации местного издания количество скончавшихся пациентов и причина смерти «не соответствуют действительности». // МК