Президент Кыргызстана после акций протеста подал в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне акций протеста в стране.

Об этом сообщается на сайте президента Киргизской Республики.

Жээнбеков об этом заявил в обращении к народу. Он назвал ситуацию в стране напряженной. По его словам, требование его отставки продолжается.

«Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Киргизии как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — заявил Жээнбеков.

Напомним, ранее в Киргзии вспыхнули акции протеста из-за недовольства результатами парламентских выборов. // Преступности.НЕТ