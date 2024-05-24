У Польщі українець загинув, нібито випавши з вікна четвертого поверху

У справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.

Про це повідомляє Super Express.

За даними журналістів, навряд чи це було самогубство, оскільки причетних до надзвичайної події вже затримали. За даними прокуратури, 41-річний громадянин України загинув після падіння з четвертого поверху.

Відомо, що інцидент стався в середу, 22 травня, близько 20:00, в одному з кварталів по вул. Адама Асника в Каліші.

Рятувальникам повідомили, що з вікна четвертого поверху випав чоловік. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце події, намагалися реанімувати пораненого чоловіка, але безрезультатно – життя 41-річного українця врятувати не вдалося.

Подробиці цієї трагічної події встановлюються відповідними службами. Наразі у справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.

«Про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримали двох чоловіків у віці 37 і 45 років», – повідомив речник окружної прокуратури в Оструві Мацей Мелер. // Главком