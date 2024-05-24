У Польщі українець загинув, нібито випавши з вікна четвертого поверху
У справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.
Про це повідомляє Super Express.
Відомо, що інцидент стався в середу, 22 травня, близько 20:00, в одному з кварталів по вул. Адама Асника в Каліші.
Подробиці цієї трагічної події встановлюються відповідними службами. Наразі у справі затримано двох чоловіків віком 37 та 45 років.
«Про подію повідомили прокуратуру, яка почала розслідування. У справі затримали двох чоловіків у віці 37 і 45 років», – повідомив речник окружної прокуратури в Оструві Мацей Мелер. // Главком
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