В Одесі судитимуть чотирьох правопорушників, які побили до смерті містянина

Зловмисники, серед яких неповнолітній, нещадно побили потерпілого за його місцем мешкання, загорнули у штору і кинули біля багатоповерхівки. Слідчі завершили розслідування справи і скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне правопорушники можуть провести за ґратами до 10 років.

Нагадаємо: подія сталася на початку липня у Київському районі Одеси. Вранці до поліції надійшло повідомлення медиків швидкої допомоги про виявлення біля входу у багатоповерхівку 38-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 спільно з оперативниками управління карного розшуку обласної поліції до вечора того ж дня встановили осіб, причетних до злочину, і затримали їх за місцем мешкання. Ними виявилися четверо місцевих жителів віком 42, 40, 19 та 17 років, двоє з яких раніше судимі. Наймолодший правопорушник у 2023 році отримав умовний термін покарання за грабіж, а найстарший у 2022 році – умовне покарання за хуліганство.

За даними слідства, останній затаїв образу на містянина за те, що той колись побив його, і замість того, щоб звернутися в поліцію, зібрав компанію знайомих, аби помститися. Дізнавшись адресу проживання кривдника, спільники дочекалися, коли він прийде додому. Після чого троє зловмисників нещадно побили чоловіка, а четвертий утримував його співмешканку та знайомого, щоб вони не покликали на допомогу.

Покидаючи квартиру, правопорушники загорнули потерпілого у штору і забрали з собою, аби його не так швидко знайшли, але в останній момент кинули під багатоповерхівкою і втекли.

Цивільна дружина потерпілого викликала «швидку», але, на жаль, лікарі, приїхавши на допомогу, констатували смерть чоловіка. За висновком судово-медичної експертизи причиною смерті потерпілого став травматичний шок внаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень у вигляді травм голови та грудної клітки.

«В ході досудового розслідування, що тривало під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, ми зібрали достатньо доказів і висунули усім фігурантам обвинувачення в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого, вчиненому групою осіб. Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до 10 років. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувальний акт скерований до суду», – розповів начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Олег Зощук.

Одеське районне управління поліції № 1