Повідомлено про підозру російсько-бурятському окупанту-ґвалтівнику

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю 37 окремої гвардійської мотострілецької бригади з російської Бурятії. Він обвинувачується у сексуальному насильстві та інших порушеннях законів та звичаїв війни, передбачених міжнародними договорами.

Встановлено, що у березні 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовець вчинив сексуальне насильство над п’ятдесятирічною місцевою мешканкою.

Триває досудове слідство за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

За оперативною інформацією, місце перебування ґвалтівника останнього разу фіксували у Харківській області, коли він тікав від ЗСУ.

Російські військові сміливі тільки з беззахисними жінками. Всі злочинці рано чи пізно будуть покарані відповідно до українського та міжнародного законодавства, якщо раніше наші воїни не покарають їх у бою.

Документування злочину відбувалося у взаємодії з Департаментом захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР