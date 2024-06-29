«Відмивання» грошей: у Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка

Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.

Про це повідомляє Федеральний кримінальний суд 28 червня, передає Укрінформ.

«За відсутності достатніх юридичних доказів злочину відмивання грошей у Чеській Республіці або в Україні, Апеляційна палата Федерального кримінального суду виправдала обох українських обвинувачених, … включаючи колишнього парламентарія Миколу Мартиненка, за звинуваченням у кваліфікованому відмиванні грошей», – йдеться у прес-релізі.

В результаті скасовано арешт активів на суму приблизно 3,6 млн швейцарських франків.

Рішення було ухвалено у відповідь на апеляцію обох відповідачів, а також двох зацікавлених компаній на рішення Кримінального суду від 26 червня 2020 року.

За вироком першої інстанції двох підсудних було звинувачено в тому, що вони з липня 2009 року по серпень 2011 року перешкоджали конфіскації злочинних активів на суму 2,87 млн ​​євро та відмивали ці гроші через швейцарський фінансовий центр. Стверджувалося, що за підтримки свого помічника Мартиненко передав ці активи третім особам-одержувачам в Україні та за кордоном через швейцарські банківські контакти своєї власної панамської офшорної компанії. Згадані активи походять від комісійних виплат чеського постачальника комплектуючих для АЕС ŠKODA JS панамському офшору за нібито консалтингові послуги, але, як встановили судді, насправді були виплатою хабаря за контракт на постачання комплектуючих українському державному оператору АЕС НАЕК ЕНЕРГОАТОМ. У результаті, за даними суду першої інстанції, українській державі було завдано збитків на 6,4 млн євро.

Мартиненку, зокрема, було призначено часткове тюремне ув’язнення на 28 місяців, з яких 16 місяців – умовно, а також умовний штраф у розмірі 250 денних ставок по 1000,00 швейцарських франків.

Після отримання повного письмового обґрунтування сторони мають право оскаржити рішення Апеляційної палати, яке ще не набрало законної сили, шляхом подання апеляції у кримінальних справах до Федерального суду.

Мартиненко був з 2002 року членом Комітету Верховної Ради України з питань палива, ядерної політики та ядерної безпеки, а з 2007 року – його головою. У 2015 році він подав у відставку з посади народного депутата через кримінальні звинувачення, висунуті проти нього швейцарськими та українськими слідчими органами.