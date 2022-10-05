Судитимуть чоловіка, який у Харкові пограбував 8-річну дівчинку

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова направлено до Ленінського районного суду м. Полтави обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за фактом грабежу, вчиненого в умовах воєнного стару (ч. 4 ст. 186 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що наприкінці серпня цього року дідусь разом зі своєю 8-річною онукою приїхали до одного з харківських супермаркетів за продуктами.

Поки дівчинка стояла біля машини, до неї підбіг обвинувачений, вихопив з її рук мобільний телефон та побіг. Дитина злякалась та побігла за грабіжником, проте наздогнати його не змогла.

Правоохоронці оперативно розшукали чоловіка та повідомили йому про підозру. Одночасно Ленінським районним судом м. Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, враховуючи, що чоловіка на початку серпня цього року звільнено з-під варти за вироком суду, яким його визнано винуватим у вчиненні замаху на крадіжку в період воєнного стану та призначено умовний термін покарання.

Санкція стаття передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура