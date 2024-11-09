Волинянин застрелив знайому з рушниці: його оперативно затримали

Трагедія трапилася 7 листопада у Луцькому районі. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

По обіді до поліції надійшло повідомлення від 41-річного лучанина, про те, що його знайома скоїла самогубство, застрелившись із рушниці, це 30-річна жителька обласного центру.

Виїхавши на місце пригоди, поліцейські встановили, що в будинку своїх батьків, у с. Вигуричі, після розпиття спиртних напоїв, заявник вистрілив у знайому із мисливської рушниці. Жінка загинула на місці.

Рушниця зареєстрована на батька зловмисника. Зброю, набої та інші речові докази правоохоронці вилучили та направили на дослідження.

Лучанина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нині вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області