Заволодіння ₴600 тис. бюджетних коштів – на Сумщині судитимуть директора ТОВ

Шосткинською місцевою прокуратурою затверджено та 13 січня 2021 року направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю за фактом заволодіння майже 600 тис. грн бюджетних коштів шляхом підробки документів та легалізації доходів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, 17 грудня 2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства, Комунальним підприємством міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю укладено трьохсторонній договір на капітальний ремонт автогідропідйомника на базі автомобіля «ЗІЛ 130».

Вже 20 грудня, достовірно розуміючи, що ремонт не виконаний, директор товариства склав акт виконаних робіт, який підписали всі учасники договору. На підставі підробленого офіційного документа на рахунок товариства перераховано 594 510 грн бюджетних коштів у якості повної оплати за нібито виконану роботу. Отримані кошти директор товариства використав у своїй господарській діяльності.

Однак відповідно до проведеної експертизи автогідропідйомник на базі автомобіля «ЗІЛ-130» знаходиться в технічно несправному та непрацездатному стані, оскільки капітальний ремонт взагалі не був проведений.

Стосовно вже колишнього директора Управління житлово-комунального господарства та виконувача обов’язків директора Комунального підприємства міської ради до суду направлено обвинувальний акт у грудні 2020 року.

Протиправну діяльність особи викрито кримінальною поліцією Шосткинського відділу поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Прокуратура Сумської області