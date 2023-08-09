Співпрацювала з ворожою військовою розвідкою – на Житомирщині уродженку Донеччини взяли під варту без права внесення застави

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури жительці Бахмутського району Донецької області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідство встановило, що співпрацювала з ворожою військовою розвідкою 42-річна уродженка Донеччини, яка у березні цього року переселилася на Житомирщину у зв’язку з бойовими діями у регіоні.

Вона налагодила особисті контакти з офіцером головного управління генштабу збройних сил росії. Діяла за інструкціями куратора, дотримувалася конспірації.

Підозрювана збирала відомості про місця розташування військових об’єктів, дислокацію підрозділів ЗСУ, поставки озброєння та іншу важливу інформацію, яку спецслужба рф використовувала для ракетних обстрілів.

Особливу активність проявила у липні цього року, навіть використовуючи своїх знайомих. Аби здобути для ворожої розвідки інформацію про особовий склад військової частини, спеціально приїжджала до Житомира. Особисто обходила територію об’єкту, фотографувала його, зазначала периметр охорони, кількість, маршрут, і час переміщення військової техніки, вираховувала GPS-координати та здобуті відомості пересилала куратору електронною поштою.

Особу було затримано на підставі ухвали слідчого судді.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави.

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури