Стрілянина під час святкового заходу у США: відомо про 15 загиблих
На місці стрілянини слідчі знайшли понад 50 стріляних гільз.
Святкування Дня визволення в Окленді закінчилося масовою стріляниною, в результаті якої багато людей отримали поранення, а 15 загинуло. Про це повідомляють AP та Голос Америки.
Зазначається, що під час заходу на озері Меррітт, в якому взяли участь до 5 тис. осіб, на іншому боці озера розпочався паралельний захід за участю «мотоциклів і транспортних засобів». Згодом біля озера почалася бійка, і в цьому районі зібрався натовп.
«Під час бійки було зроблено кілька пострілів», – сказав Пол Чемберс, директор зі стратегічних комунікацій Департаменту поліції Окленда. Стрілянина сталася о 20:45.
Поліція повідомила, що постраждалі від вогнепальної зброї були доставлені до лікарні. Щонайменше один із поранених перебуває у критичному стані.
Вік постраждалих – від 20 до 30 років. На місці стрілянини слідчі знайшли понад 50 стріляних гільз. Поліція заявила, що розслідування інциденту триває. // ГлавкомTweet