Випадкова зустріч на вулиці двох знайомих одеситів переросла у сварку, а потім у поножовщину
Слідчі вже повідомили йому про підозру, а суд, задовольнивши клопотання поліцейських, взяв підозрюваного під варту. За скоєне 26-річному одеситу загрожує до восьми років ув’язнення.
Випадкова зустріч на вулиці двох знайомих переросла у конфлікт, подальшу бійку та спричинення ножових поранень – один з чоловіків вдарив іншого ножем в груди та втік. Про поранення містянина правоохоронцям повідомили медики, які госпіталізували його до лікарні та діагностували йому колото-різану рану грудної клітини й пневмоторакс. Наразі життю потерпілого нічого не загрожує.
Протягом трьох годин оперативники Управління карного розшуку обласної поліції та Одеського районного управління поліції №1 встановили особу зловмисника, а слідчі затримали його в процесуальному порядку.
Під час огляду місця події правоохоронці вилучили знаряддя злочину, якого зловмисник тікаючи позбувся, а також інші речі, що мають інтерес для слідства.
«Ми зібрали достатню кількість доказів та під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя в момент заподіяння. Згідно із санкцією ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України йому загрожує від пʼяти до восьми років позбавлення волі. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають»,- повідомив слідчий територіального підрозділу поліції Вадим Суботка.
Одеське районне управління поліції № 1Tweet