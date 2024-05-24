На Закарпатті проведено обшуки у організаторів «схеми» незаконного переправлення ухилянтів через держкордон

В ході оперативних заходів співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області отримали інформацію про налагодження на території області каналу незаконного переправлення за кордон чоловіків, які підлягають мобілізації.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування та з’ясували, що до організації незаконної “схеми” причетна група закарпатців. За оперативними даними, канали переправлення функціонували в межах Тячівського та Берегівського районів. Клієнтів переправляли як сухопутним шляхом, так і через річку за допомогою човнів.

Для збору доказів у справі за місцями проживання фігурантів слідчі Головного управління поліції області провели девʼять санкціонованих судом обшуків. Слідчі дії здійснювалися у Берегівському, Тячівському та Хустському районах.

У зловмисників вилучили чотири гумові човни та весла до них, бінокль, сім елітних автомобілів, 12 мобільних телефонів та гроші в іноземній валюті, імовірно здобуті злочинним шляхом.

Наразі у справі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво в якому здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжних заходів. Також правоохоронці встановлюють інших можливих спільників, причетних до цієї схеми.

Оперативні заходи проводили співробітники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області, з використанням можливостей відділу кримінального аналізу та у співпраці з Мукачівським прикордонним загоном.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області