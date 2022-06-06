5 років ув’язнення отримав мешканець Кропивницького за розбещення неповнолітніх

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Кіровський районний суд поставив крапку  у кримінальному провадженні —  постановив обвинувальний вирок стосовно мешканця Кропивницького, визнавши його винним  у вчиненні розпусних дій відносно двох малолітніх дівчат.

Вирок суду – 5 років позбавлення волі.

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Публічне обвинувачення  підтримували ювенальні прокурори Кропивницької окружної прокуратури.

Наразі вирок суду ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Обставини справи: підозрюваний запросив додому двох знайомих 11-річних  дівчат під приводом допомоги по господарству, де і вчинив відносно останніх розпусні дії, які полягали у задоволенні статевої пристрасті на очах дітей.

Протиправні дії чоловіка кваліфіковані за ч. 2 ст. 156 КК України.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура
 

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