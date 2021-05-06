Організатору та членам угруповання оголошено про підозру у шахрайстві під виглядом працевлаштування за кордоном

Зловмисники заволоділи коштами близько 200 осіб. Сума збитків, завдана потерпілим, становить майже 2,5 мільйона гривень.

До складу організованої групи, яка діяла упродовж чотирьох років, входило п’ятеро осіб – організатор, співорганізатор і троє «менеджерів».

У злочинній діяльності зловмисники використовували дві «схеми». У першому випадку створювали підприємства, які оформляли на підставних осіб, та отримували відповідну ліцензію на здійснення посередницької діяльності із працевлаштування за кордоном. У другому – використовували реквізити фірм, які мали відповідну ліцензію.

Відтак потерпілі не мали жодних сумнівів щодо легальності послуг працевлаштування.

За підробленими документами зловмисники оформляли договори, на підставі яких отримували гроші від потерпілих.

Оголошення про вакансії на підприємствах країн Євросоюзу зловмисники розміщували на створеному ними сайті, а також на спеціальних інтернет-ресурсах.

Жертвами зловмисників стали 200 громадян. Сума збитків, завдана потерпілим, становить 2,5 мільйона гривень.

Викрили злочинну діяльність угруповання оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими поліції Києва. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили документацію, що підтверджує їхню злочинну діяльність.

Усім членам злочинного угруповання оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Управління комунікації Національної поліції України