До шести років ув’язнення засуджено чоловіка, який тяжко травмував бабусю своєї співмешканки

В березні цього року зловмисник, перебуваючи напідпитку, спочатку виганяв потерпілу з її ж квартири, а потім завдав безпорадній пенсіонерці декілька ножових поранень, після чого втік.

63-річну жінку із проникаючим пораненням живота госпіталізували до лікарні, а поліцейські розшукали та затримали 38-річного нападника.

Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Наразі вироком Дніпровського районного суду за доказами, зібраними поліцейськими, зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва