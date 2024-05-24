До шести років ув’язнення засуджено чоловіка, який тяжко травмував бабусю своєї співмешканки
В березні цього року зловмисник, перебуваючи напідпитку, спочатку виганяв потерпілу з її ж квартири, а потім завдав безпорадній пенсіонерці декілька ножових поранень, після чого втік.
63-річну жінку із проникаючим пораненням живота госпіталізували до лікарні, а поліцейські розшукали та затримали 38-річного нападника.
Чоловіку було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Наразі вироком Дніпровського районного суду за доказами, зібраними поліцейськими, зловмисника визнано винним у вчиненні злочину та призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet