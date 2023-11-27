На Сумщині організовану групу шахраїв судитимуть за «продаж» неіснуючих дитячих товарів

Зловмисники ошукали більше сотні потерпілих під приводом продажу неіснуючих дитячих товарів в одній із популярних соцмереж. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Організовану групу зловмисників викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області спільно зі слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури обласного центру.

Організувала шахрайську «схему» 26-річна мешканка обласного центру, яка залучила до «бізнесу» ще трьох спільників. Жінка створювала фейкові акаунти в одній із відомих соціальних мереж. Вона викладала оголошення про продаж неіснуючих дитячих товарів та вела переписку із потенційними покупцями.

Головною умовою купівлі була передплата. Після перерахування грошей жінка «зникала». Отримані кошти її спільники «виводили» на підконтрольні банківські рахунки через криптогаманці.

У квітні поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів. Вилучено комп’ютерну техніку, накопичувачі даних, мобільні телефони, банківські та сім-картки, «чорнові» записи та гроші в сумі 28 тисяч гривень.

Встановлено, що у такий спосіб правопорушники встигли привласнити гроші 143 потерпілих. Загальна сума збитків становить майже 400 тисяч гривень.

Учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) у редакції Кримінального кодексу України, чинній до 11.08.2023. Фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт.

Підсудним загрожує до 12 років позбавлення волі.

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