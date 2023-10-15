На Берегівщині водій на бусі задавив 2-річну дитину

Співробітники поліції проводять досудове розслідування у справі щодо наїзду водієм мікроавтобуса на малолітню дівчинку. Від отриманих травм дитина померла на місці події. Транспортний засіб вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Вчора, 14 жовтня, о 16:47 на «102»зателефонували медики та повідомили про наїзд транспортним засобом на малолітню дитину у селі Бадалово Берегівського району.

За викликом прибули співробітники слідчо-оперативної групи, які встановили, що 65-річний водій автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter» під час початку руху здійснив наїзд на 2-річну дівчинку, яка сховалася під правим заднім колесом транспортного засобу. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

Поліцейські освідчили водія – за кермом чоловік перебував тверезий. Автівку вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.

За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінальногт кодексу України. У справі триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області