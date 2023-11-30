Взято під варту мешканця Красноградщини, який намагався спалити дітей

За процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом закінченого замаху на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, вчиненого способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п.1, п.2, п.5 ч.2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, 28 листопада чоловік у кафе-магазині у с. Станичне Красноградського району намагався підпалити п’ятьох неповнолітніх — дівчат 11, 12, 13, 17 років, та хлопця 13 років. Зловмисник кинув у них пляшку з бензином. Наразі життю та здоровʼю дітей нічого не загрожує.

Підозрюваним виявився мешканець цього села, який під час вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Досудове розслідування проводить СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура